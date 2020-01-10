Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

10.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Oktay, Twitter hesabından, 10 Ocak C¸alıs¸an Gazeteciler Gu¨nu¨ dolayısıyla paylaşım yaptı.

Fuat Oktay, mesajında, "Demokrasinin gelişmesine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına değerli katkılar sunan, halkımızın doğru alması için özveriyle görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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