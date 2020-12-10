Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Irkçılığa, haksızlığa, zulme ve özgürlüklerden mahrum bırakılmalara karşı durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Irkçılığa, haksızlığa, zulme ve özgürlüklerden mahrum bırakılmalara karşı durmaya devam edeceğiz. Hiçbir insanın haklarından mahrum kalmadığı bir dünya temennisiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe