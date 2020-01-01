Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (6) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
01.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (6) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kaynak: AA