Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (6) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

01.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (6) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri) Çözüm...
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