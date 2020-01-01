Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (5) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

01.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (5) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin...
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