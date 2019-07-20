Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim."
Kaynak: AA
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10:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın...