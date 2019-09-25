25.09.2019 16:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

Kaynak: AA