Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

25.09.2019 16:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

Kaynak: AA
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