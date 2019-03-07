Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Chp-İyi Parti İttifakı) Bu İttifakın Parçası Olan Ama Milletin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu."

Kaynak: AA