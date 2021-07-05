Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'den tazminat kazandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'den tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'den tazminat kazandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Özel'in Oktay'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında sarf ettiği ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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