Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özel'den tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 14 ve 15 Ekim 2020'de yaptığı basın açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada 15 bin lira manevi tazminat kazandı.