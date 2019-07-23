Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir."
Kaynak: AA
"Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak
Son Dakika Haberleri
11:29 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler,...