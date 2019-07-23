Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ceylanpınar'a roket atılması) Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA
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