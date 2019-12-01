Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üretim yapılan iş yerlerinde bilgi alması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ile sohbeti YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üretim yapılan iş yerlerinde bilgi alması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ile sohbeti YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan sanayi esnafını ziyaret etti. Oktay, burada esnaftan sanayi ile ilgili bilgi aldı.
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek'te sanayi esnafını ziyaret etti