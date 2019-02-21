Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek Kaymakamlığını Ziyaret Etti
- Çekerek Kaymakamlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretinden detaylar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta, Çekerek Kaymakamlığını ziyaret etti.
21 Şubat 2019 Perşembe 20:59
- Çekerek Kaymakamlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyaretinden detaylar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta, Çekerek Kaymakamlığını ziyaret etti.