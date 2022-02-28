Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarıyla ilgili "İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarıyla ilgili "İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11'lik büyüme oranıyla son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çeyreklik bazda ise yüzde 9,1 büyüme ile şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme. İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum. Ekonomimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yönelik çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title