Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için...

TBMM Genel Kurulu 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.

20.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

TBMM Genel Kurulu

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.

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Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için...
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