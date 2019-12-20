Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bütçe gelirleri faiz ödemelerine değil milletin refahı için...
TBMM Genel Kurulu 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.
20.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:26
TBMM Genel Kurulu
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerine katıldı.
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Kaynak: AA