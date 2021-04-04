Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bildiri tepkisi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bildiri tepkisi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bildiri tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, "Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodrimeydan" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 03:42:01. #1.14#
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