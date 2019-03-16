Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu Vahşeti İki Yıldır Planladığı Anlaşılan Teröristlerin Sayın...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu vahşeti iki yıldır planladığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutun teşkil etmektedir. Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece gündüz çalışan bir liderdir. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir."

Kaynak: AA