Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Bu sancağı yere indirtmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın geleneksel sporlara katkısının önemli olacağını söyledi.

Organizasyonun Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen finallerini izleyen Oktay, yarışlar sonrası yaptığı konuşmada, müsabakaların 52 farklı ülkeden gelen sporcular ile tüm gönül coğrafyasına yayılmasına vesile olduğunu belirterek, "Tarihimizden gelen şuurla Türkiye'yi geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere en kalbi selam ve muhabbetlerini getirdim. Özellikle belirtmek isterim ki bu müsabakanın asıl kazananı, geleneksel sporlarımız, kardeşlik ve fetih şuurudur." dedi.

Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden itibaren okçuluğa dair tarihi mirasın yaşatılması ve yeni okçular yetiştirilmesi yönünde verdiği gayretlerin takdire şayan olduğunu kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakıf faaliyetleri, hem geleneksel okçuluğun hem de modern okçuluğun ülkemizde gelişmesi açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur. Kazanan, tarihi köklerde buluşan dostluklar, birlik ve beraberliktir. Bu kutlu birlikteliğin gelecekte yeni etkinlikler ile taçlanarak sürmesini temenni ediyorum. Fetih Kupası gibi etkinlikler vesilesiyle daha çok çocuğumuzun ve gencimizin okçuluk başta olmak üzere geleneksel sporlarımıza yönelmesini diliyorum. Günümüzde Fatih Sultan Mehmed Han'ın mirasına sahip çıkarak sancağını yere düşürmemek ve bu şehre, bu millete hizmet etmek de fetih ruhunun bir parçasıdır. Bu sancak Fatih'in, Yavuz Sultan Selim'in, Abdülhamid'in sancağıdır ve bu sancağı yere indirtmeyeceğiz. Ecdadımıza sözümüz olsun, bu aziz şehre namahrem eli değmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul'u ezansız, Ramazan'sız bırakmak isteyenlere meydanı asla ve asla bırakmayacağız. Her ne pahasına olursa olsun, 1453'ü bir zulüm miladı olarak gören karanlık zihniyete fırsat vermeyeceğiz."

Yüzyıllardır çok kültürlü toplumsal yapısıyla uyum ve ahenk kenti örneği olan İstanbul'un birlik beraberlik iklimini muhafaza edeceklerini vurgulayan Oktay, "17 yıldır, 1453'ten 2053 Türkiye'sine giden yolda, fetih şuuruna yakışır hizmet altyapısını oluşturduk. Gelecekte atılacak adımlar için de en uygun zemini gençlerimize miras bırakacağız inşallah. Bunun için 23 Haziran, İstanbul için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir dönüm noktası. Hepinizin takip ettiği 31 Mart seçimleri sonrası süreçte biz, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine ve hakkaniyete sahip çıktık. Bugüne kadar kimsenin hakkını yemediğimiz gibi, kimseye de milletimizin hakkını yedirmedik. Bundan sonra da yedirmeyeceğiz. 23 Haziran seçimlerinin en sağlıklı şekilde tamamlanması sonucunda sandığa yansıyacak olan milletimizin iradesi başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

"566 yıl önce İstanbul'a doğan fetih güneşi, bin yıllık Bizans'ı alt ederek bu aziz şehri ecdadımızla buluşturmuştur." diyen Oktay, "Fetih 1453, yalnızca bir şehrin ya da imparatorluğun fethi demek değildir. İstanbul'un fethi, bir medeniyetin fethidir. Bu fethin ışığı, tarih boyunca yolumuzu aydınlatmış, Çanakkale'de, Kut'ul Amare'de, milli mücadelede ve daha nice zor zamanlarda milletimize yedi düvele karşı meydan okuma cesareti vermiştir. Bugün de bu cesareti yüreklerimizde taşıyor, 1453'ten 2053'e emin adımlarla yürüyoruz. Yolumuza ışık tutan tarihimiz, aynı zamanda yarınımıza ilham veren, gelecek idrakimizdir. Kahraman ecdadımızın yattığı toprak, tuttuğu bayrak bellidir. Nereden geldiğimizi bilmezsek,nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Bunun için fetihlerle, zaferlerle dolu tarihimizi, zengin kültürümüzü yeni nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Kadim kültürümüzde hakimiyet ve üstünlüğün sembolü olan okçuluk geleneğini günümüzde canlandırarak, toplumda yaygınlaşmasını sağlayan Okçular Vakfı, bu anlamda çok ciddi bir görev üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yapılacak seçime değinen Oktay, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki 23 Haziran seçimi, İstanbul için bugüne kadar yapılanların, projelerinin ve hayallerin seçimi olacak ve sonunda da gönülleri fetheden galip çıkacak. Ülkemizin meclis başkanlığını, başbakanlığını, bakanlığını yapmış, yıllardır Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olmuş, icraat adamı, Binali Yıldırım sizlerin destekleriyle İstanbul'u inşallah vizyoner belediyecilik ile buluşturacak. Binali Yıldırım, altyapısıyla, ulaşım çözümleriyle, çevre dostu projeleriyle ve siz gençlere olan destekleriyle İstanbul'un her sokağında, hanesinde umudu büyütecek, huzuru çoğaltacak."

Ecdadın İstanbul'in fethinde gösterdiği inanç ve kararlılığın aynısını Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071 vizyonlarına taşırken göstererek, fetih ruhunu ilelebet canlı tutacaklarını anlatan Oktay, "Bu kararlılıkla, bugün ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde ülkemize yönelen tehditleri çelik gibi sinemizde bertaraf ediyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de sahip olduğumuz haklarımızı kullanmamızı engelleyenlere karşı da aynı azimle, aynı dik duruşla mücadele veriyoruz. Pençe Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, tüm unsurlarıyla birlikte temizlenerek, ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır. Bu mübarek günlerde Pençe Operasyonu'nda, sınırlarımızın içinde ve dışında ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için vazifede olan askerlerimize, güvenlik güçlerimize bir kez daha Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan: "Yarışan bütün okçuların şanslı olduğunu düşünüyorum"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 52 ülkeden 500'ün üzerinde sporcunun geleneksel okçulukla modern okçulukta yan yana yarıştığını hatırlatarak, "Dünyanın en büyük müsabakasında bir araya geldiler. Burası dünyanın en eski okçuluğa hasredilmiş mekanı. Fatih'in İstanbul'u fethiyle aynı yaşta, 566 yıldır bu alanda okçular oklarını hedefe, en uzağa eriştirmek için yarıştılar. Destanlar yazdılar. Tarihin yetiştirdiği en büyük okçular, bu meydanda yetiştiler. Burada şampiyon olmak tarihe adınızı yazdırmak anlamına geliyor. Yarışan bütün okçuların şanslı olduğunu düşünüyorum. Buraya dünyanın en iddialı okçuları geliyor. Klasik ve makaralı yayda hünerlerini sergiliyorlar." şeklinde konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise dünyanın en büyük okçuluk organizasyonunu gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Fatih Sulan Mehmet'in vizyonuna yakışır bir organizasyon gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Birileri yaptıklarımızdan rahatsız olacak fakat biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. Geleneksel Türk okçuluğunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak, modern okçulukta da dünya şampiyonları yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA