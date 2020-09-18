Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur
18.09.2020 21:22 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:27

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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