Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim İçin Terörist, Teröristtir"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA