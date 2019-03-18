Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim İçin Terörist, Teröristtir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizim İçin Terörist, Teröristtir"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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