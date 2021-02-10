Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

10.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunan Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Oktay, "Anavatan ve garantör ülke olarak, hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdik. Bundan sonra da desteğimizi her şartta devam ettireceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin ortak çalışma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı her zaman Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olmuştur." vurgusunda bulundu.

"KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin"

Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirterek, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada'da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır." diye konuştu.

Artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka bir şeye yaramayacağının altını çizen Oktay, "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözüm müzakere edilmelidir." dedi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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