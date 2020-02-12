Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmek her zaman temel gayemiz...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmek her zaman temel gayemiz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.

12.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bireysel hak ve özgürlükleri yüceltmek her zaman temel gayemiz...
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