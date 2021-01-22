Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yarıyıl tatili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, yarıyıl tatili dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hepinize keyifle ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum. Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı ama inşallah bir sonraki zil, sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler