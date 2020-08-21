Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bir rüya gerçek oluyor CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bir rüya gerçek oluyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bir rüya gerçek oluyor" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, "Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA