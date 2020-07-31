Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beştepe Millet Camiindeki bayram namazının ardından açıklamalarda...
Beştepe Millet Camiindeki bayram namazına gelenler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Camiindeki bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.
31.07.2020 07:28 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:44
Beştepe Millet Camiindeki bayram namazına gelenler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Camiindeki bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA