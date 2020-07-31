Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bayram namazını Millet Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin, bayram namazını Millet Camii'nde kıldılar. Oktay, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm milletin ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, "İnşallah Cenab-ı Hakk bugün keseceğimiz kurbanları da kabul eyler ve yine inşallah bu yıl hacca gidemeyen hacı adaylarımızın, yıl sonuna kadar bu salgını da inşallah en kısa sürede geride bırakırız ve gelecek yıl inşallah hac farzlarını yerine getirmelerini nasip eyler. Bu vesileyle şahsım ve arkadaşlarım adına sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçiklerimiz, yurt içi ve yurt dışında görevde, operasyonda bulunan tüm güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Jandarmamız hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Bugün hepimizin huzurunu sağlayan emniyet güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız var. Hepsinin bayramını gönülden tebrik ediyorum. İtfaiyecilerimiz ve orman yangınları ile mücadele eden ekiplerimiz var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum ve bayramlarını tebrik ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe alacağımız tedbirlerin başında geliyor. Şehir dışına çıkan vatandaşlarımıza da trafikte daha dikkatli olmalarını, bayramı bayram gibi yaşamalarını ve yaşatmalarını arzu ederim" dedi.

Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem salgınla mücadele hem de normalleşme sürecinde ekonomimizin çarkları, ticaretimizin çarkları dönmeye başladı. Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile mücadele eder, yarışır vaziyete gelmiş durumda. Ümit ediyorum ki turizm sezonumuz da, ulaşım ve hizmet sektörümüz canlanıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA