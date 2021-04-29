Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı"nda, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve planlamalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı"nda, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve planlamalar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla bir ay önce yapılan toplantıda, yerli aşı çalışmalarına ilişkin süreçler masaya yatırılmıştı. Bugün yapılan değerlendirmelerde ise takibe alınan konuların mevcut durumu gözden geçirildi.

Bu kapsamda toplantıda, yerli aşı adaylarının ulaştıkları aşama, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve yapılan planlamalar ele alındı.

Yeni Kovid-19 varyantlarının izole edilerek, araştırmacıların kullanımına sunulmasına yönelik süreçlerin gözden geçirildiği toplantıda, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak yerli ilaç geliştirme süreçleri de değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Derya Yanık Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Korona Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:14:47. #1.16#

title