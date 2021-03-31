Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi görüşüldü
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi görüşüldü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ilgili bürokratlar katıldı.
Toplantıda, İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi ve ilgili/sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesine yönelik yol haritası ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler