Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, öncelikli yasal düzenleme konularına ilişkin toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yürütmenin ihtiyaç duyduğu öncelikli yasal düzenleme konularına ilişkin toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yürütmenin ihtiyaç duyduğu öncelikli yasal düzenleme konularına ilişkin toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çevrim içi toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, milletvekilleri ve ilgili bakan yardımcılarının yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Sağlık Bakanlıkları ile bazı kurumların, öncelikli düzenleme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler