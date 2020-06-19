Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı
19.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile Hukuk ve Ekonomi Politikaları Kurullarının üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Mevcut düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıda yatırımcılar için bürokratik süreçlerin en aza indirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin daha nitelikli şekilde desteklenmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin hususlar görüşüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:56:11. #1.15#
title