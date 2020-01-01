Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (2) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
01.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (2) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kaynak: AA