Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur.

23.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."

Kaynak: AA
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