Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal'ı kabul etti

20.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bangladeş Maliye Bakanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kamal ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında bugün gerçekleştirilen Türkiye-Bangladeş 5'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye ile Bangladeş'in 1 milyar dolar olan ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması yönündeki iradenin teyit edildiği kabulde, savunma sanayii, tekstil ve deri sanayii alanındaki işbirliği imkanları ele alındı. Kabulde 2014 yılından bu yana Dakka'da faaliyette bulunan TİKA'ya yasal statü kazandırılması için çalışma yapılmasında mutabık kalındı. Ayrıca Bangladeş'e sığınan ve burada zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanların şartlarının iyileştirilmesi için yapılabilecekler görüşüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA