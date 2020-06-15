Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakanlar Soylu ve Kurum ile Dinar Köyünde (2) "
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Dinar Köyü'nü ziyaret etti.
15.06.2020 01:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Dinar Köyü'nü ziyaret etti.
Kaynak: AA