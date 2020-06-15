Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakanlar Soylu ve Kurum ile Dinar Köyünde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Dinar Köyü'nü ziyaret etti.
15.06.2020 01:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Dinar Köyü'nü ziyaret etti.
Kaynak: AA