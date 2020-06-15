Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakanlar Soylu ve Kurum ile Dinar Köyünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Dinar Köyü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Dinar Köyü'nü ziyaret etti. Kaynak: AA