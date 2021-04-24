Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, babası vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, babası vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, babası vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a taziyelerini iletti.

Oktay, sosyal medya hesabından, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası, Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde önemli yeri olan Rüstem Tatar beyfendinin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, sayın Cumhurbaşkanı, ailesi ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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