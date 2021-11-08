Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından, "Can Azerbaycan 1 yıl önce bugün 44 gün boyunca ortaya koyduğu destansı mücadelesini zaferle taçlandırdı ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet