Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından, "Can Azerbaycan 1 yıl önce bugün 44 gün boyunca ortaya koyduğu destansı mücadelesini zaferle taçlandırdı ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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