Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

10.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "44 gün süren vatan muharebesini kazanarak 30 yılın ardından Karabağ'ı tekrar vatan topraklarına katan kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyor, Zafer Günü'nü kutluyorum. Türkiye olarak bundan sonra da tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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