Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı

12.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 yıl önce bugün vefat eden Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 yıl önce bugün vefat eden Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i vefatının 17'nci yılında rahmetle anıyorum. Azerbaycan ordusunun merhum Aliyev'in vasiyetini yerine getirerek Karabağ'ı tekrar Azerbaycan kılmasının gururunu yaşıyoruz. 'İki devlet tek millet' olarak kardeşliğimizi ilelebet sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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