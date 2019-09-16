Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklarla temas, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliği içerisinde üzerine düşeni yapmaya kararlıdır.

16.09.2019 12:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklarla temas, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliği içerisinde üzerine düşeni yapmaya kararlıdır."

Kaynak: AA
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