Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık.
16.09.2019 12:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kaldık."
Kaynak: AA