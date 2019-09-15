Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da

Karşılama töreninden görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması BAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

15.09.2019 18:56

Karşılama töreninden görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması BAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Oktay, Haydar Aliyev Havalimanında resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et