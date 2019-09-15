Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, azerbaycan'a gidecek

15.09.2019 12:47

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye-Azerbaycan 8'inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün akşam saatlerinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edeceği öğrenilen Oktay, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile 'Türkiye-Azerbaycan 8'inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca Azerbaycan'daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek, Asan Hizmet Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: DHA