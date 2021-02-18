Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov onuruna yemek verdi
18.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, davetine icabetle Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, davetine icabetle Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov onuruna yemek verdi.
Oktay ve Asadov, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutu'nda akşam yemeğine geçti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler