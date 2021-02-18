Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü Açıklaması

18.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Oktay, Başbakan Asadov ve beraberindekileri milletin evinde, kendi evlerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net talimatıyla 30 yıldır esaret altında olan Karabağ topraklarının kurtarılması noktasında sonunda kadar Azerbaycan'la birlikte olunduğunun altını çizen Oktay, "Biz tek milletiz ve bunu göstereceğiz. Sadece muharebe alanında değil, sonrasındaki o bölgelerin ihya ve inşasında da sizlere birlikte olacağız. Yapacak çok güzel işlerimiz var." diye konuştu.

Asadov ise Türkiye'nin Karabağ meselesinde olduğu gibi Kovid-19 salgınında da kendilerine oldukça destek verdiğini ifade ederek bu desteklerinden ötürü Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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