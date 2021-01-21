Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü

21.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Asadov'un iş birliğinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek toplantıların Türkiye'de yapılmasını teklif etmesi üzerine Oktay, "Bu bizim için de harika olur, hem sizi Türkiye'de ağırlamış oluruz hem de tüm konuların üzerinden birlikte geçmiş oluruz. Yeni dönemde yapmamız gereken birçok yeni iş var." dedi.

Bu kapsamda, şubat ayı içerisinde Azerbaycanlı yetkililerin Türkiye'ye davet edilerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik adımların gözden geçirileceği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Fuat Oktay'ın doğum gününü kutlayıp iyi dileklerde bulunan Asadov, "Türkiye için çok önemli işler yapıyorsunuz, sadece Türkiye için değil kardeş Azerbaycan için de." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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