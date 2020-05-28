Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA