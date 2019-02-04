Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aydın Denktaş'ın Cenaze Törenine Katıldı (2) - Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katıldı.

Cumartesi günü solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş için Lefkoşa Selimiye Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yılmaz Yıldırım, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan, bakanlar, milletvekilleri, dernek, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, cenaze namazı öncesi Serdar Denktaş ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Aydın Denktaş'ın naaşı Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Lefkoşa kabristanlığındaki şehitliği ziyaret ederek dua etti ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA