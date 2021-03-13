Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

13.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa uzanan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa uzanan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Oktay, Twitter hesabından, milli takımın fotoğrafı ile bir tebrik mesajı paylaştı.

Fuat Oktay, "VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımız ve Avrupa şampiyonu olan Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'mız milletçe göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızı ve milli takımımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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