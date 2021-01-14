Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

14.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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