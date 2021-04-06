Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti

Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, kurum faaliyetleri, ileriye dönük projeler ile kurumlar arasında etkin koordinasyon sağlanması yönünde atılacak adımlar değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ahmet Kural Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:06:43. #1.16#
title