Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Artvin'deki kayıp vatandaşlar aranıyor CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Artvin'de yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü bildirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Artvin'de yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artvin'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp olan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Devlet olarak tüm imkanlarımızla bölgedeyiz. Geçmiş olsun Artvin" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA